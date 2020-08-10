ولي العهد يعزي أسرة العايش: خدم وطنه وكان متفانيًا في كل المهام

خلال اتصاله بخالد نجل مساعد وزير الدفاع الراحل..
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بخالد نجل مساعد وزير الدفاع الراحل محمد العايش، رحمه الله.
وعبّر ولي العهد عن تعازيه له ولأسرته في الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، كما أثنى على ما قدمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه وتفانيه فيما أوكل إليه من مهام في مختلف المناصب.
والجمعة الماضية أعلنت وزارة الدفاع، وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه، وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها «انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه».
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