أب لطفل.. ويوصَف بين زملائه بأنه من خيرة العاملين بالمركز..
علمت «عاجل»، من مصادرها، اليوم الاثنين، أن مريضًا نفسيًّا أقدم على قتل ممرّض بالطب المنزلي بالرياض، وأن المريض وجّه طعنات قاتلة للممرّض تسببت في وفاته.
وأكدت مصادر «عاجل»، أن الممرض توجّه إلى منزل المريض النفسي حاملًا علاج آخر الشهر «خدمة تقدمها الصحة النفسية للمرضى النفسيين».
ومن خلال هذه الخدمة يتم توصيل العلاج إلى منازل المرضى، غير أن المريض النفسي بادر بتوجيه طعنات قاتلة أدت إلى وفاة الممرض.
وذكرت مصادر «عاجل»، أن الممرض الضحية أب لطفل، ويوصف بين زملائه بأنه من خيرة مُمرّضي المركز.
وكانت هناك مطالبات منذ فترة بمرافقة فرق أمنية للممرضين عند زيارة المرضى النفسيين بالمنازل، دون جدوى، فضلًا عن عدم صرف ٣٠% للممرضين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: مريض نفسي يقتل ممرضَ «طب منزلي» طعنًا بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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