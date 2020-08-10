خلال اتصاله بولي العهد.. رئيس البرازيل يهنئ بسلامة خادم الحرمين

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع» اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الاثنين.

وعبّر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعافيه، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.