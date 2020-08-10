تطرّقا للعلاقات الثنائية بين البلدين..
تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع» اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الاثنين.
وعبّر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعافيه، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال اتصاله بولي العهد.. رئيس البرازيل يهنئ بسلامة خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.