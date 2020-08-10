المرور: غرامة من 3 إلى 6 آلاف ريال للقيادة عكس السير

تزيد من احتمالية وقوع الحوادث..

جدد المرور السعودي التذكير بعقوبة مخالفة القيادة عكس اتجاه السير، التي تزيد من احتمالية وقوع الحوادث. وأعاد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» التذكير بمخالفة القيادة عكس اتجاه السير، والتي تتراوح بين 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال. Advertisements اقرأ أيضًا: «المرور» يوضح عقوبة عدم دفع المخالفات خلال 30 يومًا «المرور» يُوضِّح ضوابط اصطحاب الأطفال في المركبات

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