محافظ الدرب يتفقد قرى المحافظة المتضررة من السيول

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، عددا من القرى المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول خلال الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، وقد رافق محافظ الدرب مدير شرطة محافظة الدرب العقيد محمد بن عثمان عتودي، ومدير شعبة مرور محافظة الدرب الرائد خالد بن محمد العمري، ومدير الدفاع المدني بالدرب النقيب علي بن يحيى آل زياد، ونائب رئيس بلدية محافظة الدرب الأستاذ يوسف بن ضيف الله قربي. واطلع محافظ الدرب ميدانياً على الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول بقرى الدرب وقرى مركز عتود، مستمعا لشرح مفصل من رئيس مركز عتود مفرح بن محمد المقصودي، ونائب رئيس بلدية محافظة الدرب يوسف بن ضيف الله قربي، عن الأعمال التي تقوم بها بلدية محافظة الدرب بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومعالجة أضرار السيول والأمطار. وأكد محافظ الدرب في ختام الجولة أن الزيارة جاءت بتوجيه من أمير منطقة جازان وسمو نائبه، بالوقوف على المواقع المتضررة والرفع بها والعمل على توفير كل ما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل العيش الكريم إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.



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