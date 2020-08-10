أمير القصيم يتابع المشاريع التنموية في المنطقة

ترأس أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، اجتماع متابعة تنفيذ وسير المشاريع التنموية بمنطقة القصيم، بحضور رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة. واستمع الأمير فيصل من مسؤولي القطاعات عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ومدى نسب الإنجاز بها، والمشتملة على الطرق والتعليم والبلديات والصحة، بالإضافة إلى المشاريع التابعة لجامعة القصيم والخدمات البلدية والمياه والزراعة. وأكد أمير القصيم على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ كافة المشاريع التي يتم تنفيذها بالمنطقة في كافة القطاعات، مؤكدا على الجميع ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة تحديات النمو واتساع المنطقة في أفقها الاستثماري والاقتصادي. وأبدى سعادته بما شاهده من إنجاز مبارك في عدد من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها هذا العام، مشيرا إلى أن المشروعات المتعثرة تقلصت بصورة كبيرة، وأكد دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم المنطقة تنمويا واقتصاديا واستعداده التام لدعم كل عمل يساهم في تعزيز التنمية والتطوير.



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