محمد بن عبدالعزيز يشدد على أهمية مجلس جازان

وشدد الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية الدور المناط بمجلس المنطقة والمجالس المحلية بمختلف محافظات المنطقة في بحث احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية، والرفع بها ومناقشتها مع جهات الاختصاص ووضع الآليات والخطط الكفيلة بتنفيذها، وفق أهمية وأولوية كل منها، مبرزا أهمية العمل الجاد وتضافر الجهود والتعاون التام بين المواطن ومختلف الجهات الحكومية، وتذليل كل ما قد يعترض تنفيذ تلك المشروعات.
من جانبه، أوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي، أن المجلس ناقش خلال الجلسة محضر اللجنة العامة المتضمن محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الخدمات الصحية والشؤون الاجتماعية، ولجنة التنمية الإدارية والقوى العاملة، بالإضافة إلى مناقشة محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة البيئة، ولجنة شؤون الأسرة. وبين أن المجلس استعرض التقرير المفصل عن الجهود التي تقدمها الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص المقدم من فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وتقرير بشأن التدابير الصحية بالمنطقة وكذلك تقرير نتائج تطبيق التدابير الأمنية والاحترازات الوقائية بالمنطقة، إضافة لاستعراض التقرير المقدم من إدارة النقل بالمنطقة حول جهود الإدارة في نفس المجال، فيما جرى الاطلاع على الآلية التي تقدر بها وتحصر الزيادة في التعداد السكاني بالمنطقة خلال فترتي الصيف والشتاء.
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