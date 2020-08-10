استنفار 5 جهات في الحرث لمواجهة أضرار الأمطار

استنفرت 5 جهات خدمية في محافظة الحرث جميع إمكاناتها لمواجهة الآثار التي شهدتها المحافظة وقراها بسبب كثافة الأمطار وجريان السيول، حيث تسببت في عزل بعض القرى في كل من قرية الموشرة وأبو النورة حيث معنت الأهالي من الدخول والخروج إلى قراهم ليلة كاملة. كما أدت كثافة الأمطار إلى إتلاف بعض طرق المحافظة كطريق قرى الراحة والمعطن والمعرم، كما أدت الصواقع الى قطع الكهرباء عن مستشفى الحرث العام. وتفقد وكيل محافظة الحُرّث راجح آل حيدر، أمس، الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، واطمأنّ على عمل الجهات المختصة لمواجهة آثار الأمطار الكثيفة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة. ووقف آل حيدر على جريان السيول بأودية دهوان وخلب وسيال وليه، بحضور ممثلي البلدية والدفاع المدني وشرطة المحافظة والكهرباء واطلع على سير عمل الجهات المعنية لمعالجة الأضرار، وتهيئة الطرق وتلافي جميع الملاحظات التي خلفتها الأمطار. كما تابع آل حيدر عملية إصلاح الخلل في المغذي الكهربائي بمستشفى الحُرث التي نفذها مكتب خدمات كهرباء الخشل.



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