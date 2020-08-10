السعودية اليوم / لبنان تسجل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 295 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه أجري 5508 فحوصات PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2292، ارتفع عدد الوفيات إلى 80 حالةً بعد تسجيل أربع حالات.

// انتهى //

21:50ت م

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بيروت 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 290 من المُقيمين، و 5 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 6812 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه أجري 5508 فحوصات PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2292، ارتفع عدد الوفيات إلى 80 حالةً بعد تسجيل أربع حالات.// انتهى //21:50ت م0193

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