السعودية اليوم / انفجار ضخم يدمر عدداً من المنازل في ولاية ميرلاند الأمريكية



واشنطن 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تسبب انفجار ضخم وقع اليوم في تدمير عدد من المنازل في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية.

وأدى الانفجار إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وأكدت إدارة الإطفاء مدينة بالتيمور، أن فرق الإسعاف تعمل جاهدةً على إنقاذ المصابين، مشيرةً إلى أن بعضهم في حالة حرجة.

وأوضحت أن فرقها تواصل عمليات البحث عن ناجين، وسط أنباء عن وجود عالقين تحت الأنقاض.

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21:41ت م

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