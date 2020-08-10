السعودية اليوم / بلدية رفحاء تُنفذ 160 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية خلال أسبوعين الماضيين



رفحاء 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 160 زيارة في 23 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت تجارية، واتخاذ الإجراءات النظامية ،وذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها البلدية في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية، بالإضافة للرقابة علي المسلخ والمطابخ بالمحافظة.

داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية الاتصال بالمركز الموحد 940.

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21:24ت م

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