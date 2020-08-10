السعودية اليوم / أمطار على منطقة جازان



جيزان 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت محافظات صامطة و الطوال والحُرّث والعارضة و أحد المسارحة والداير بني مالك و صبيا وفيفاء والعيدابي وهروب والرّيث و أبو عريش ، و ضمد ومراكز الشقيري والفطيحة والخشل و آل زيدان وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:45ت م

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