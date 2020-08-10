السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار على محافظة المويه



جدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر إلى الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.

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20:17ت م

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