السعودية اليوم / بلدية الفرشة تكثف أعمال الإزالة لمخلفات الأمطار



ظهران الجنوب 20ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أعسطس 2020 م واس

كثفت بلدية مركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة، ممثلة بإدارة الكوارث والأزمات أعمالها الميدانية في أحياء وقرى المركز لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدها مركز الفرشة .

وبينت البلدية أنها تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات ، إلى جانب مباشرتها لعدد من البلاغات المواطنين.

وأهابت البلدية بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 940.

// انتهى //

19:59ت م

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