السعودية اليوم / الجزائر تسجل 498 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



الجزائر 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 اغسطس 2020 م واس

سجلت الجزائر اليوم 498 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 35712 حالة خلال الساعات ال 24 الماضية.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

// انتهى //

19:59ت م

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الجزائر 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 اغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم 498 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 35712 حالة خلال الساعات ال 24 الماضية.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1312 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 414 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24920 حالة.// انتهى //19:59ت م0178

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