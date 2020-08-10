السعودية اليوم / المدير العام للإيسيسكو يلتقي بالقائم بالأعمال بالإنابة السوداني



الرباط 20 ذو الحجة 1441 هـ موافق 10 اغسطس 2020 م

التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم في الرباط، بالقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان لدى المغرب حسام الدين الطيب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين الإيسيسكو والسودان، والحديث عن المبادرات والبرامج والنشاطات، التي أطلقتها الإيسيسكو خلال جائحة

كما تناول اللقاء مشاركات السودان في المؤتمرات والندوات الافتراضية التي عقدتها الإيسيسكو خلال فترة الجائحة، وكذا إمكانية توفير منح دراسية للطلبة السودانيين ، ثم موضوع المتأخرات من مساهمة السودان في ميزانية المنظمة.

// انتهى //

19:57ت م

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الرباط 20 ذو الحجة 1441 هـ موافق 10 اغسطس 2020 مالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم في الرباط، بالقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان لدى المغرب حسام الدين الطيب.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين الإيسيسكو والسودان، والحديث عن المبادرات والبرامج والنشاطات، التي أطلقتها الإيسيسكو خلال جائحة كورونا ، مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية ومعدات واقية من الفيروس لعشر دول أفريقية بينها السودان.كما تناول اللقاء مشاركات السودان في المؤتمرات والندوات الافتراضية التي عقدتها الإيسيسكو خلال فترة الجائحة، وكذا إمكانية توفير منح دراسية للطلبة السودانيين ، ثم موضوع المتأخرات من مساهمة السودان في ميزانية المنظمة.// انتهى //19:57ت م0177

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