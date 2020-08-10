السعودية | النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص أساؤوا للتعليم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:32 مساءً, 10 أغسطس 2020 م المناطق_الرياض وجه النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص؛ أساؤوا للتعليم، وأمر بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم.

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