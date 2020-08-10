شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة أمين مجلس منطقة.. أمير تبوك يستقبل خلود الخميس والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه، دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية، إذ أصبحت واجهه مشرفة لبلادها، مثنياً سموه على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله - .
وأعربت الدكتورة خلود الخميس عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته التي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد.
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