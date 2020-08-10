شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : رفحاء سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الأرصاد أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في المملكة خلال شهر يوليو الماضي كان 51.1 درجة مئوية في رفحاء وأدنى درجة كانت 14.1 درجة في أبها، وأقصى سرعة للرياح كان 85 كيلو في الساعة وأعلى كمية أمطار 103 ملم في جازان.

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