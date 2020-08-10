شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث تعزيز العلاقات مع وزيري خارجية إستونيا وتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء العادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية إستونيا أورماس رينسالو. وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين. كما أجرى ، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية تشيلي أندريس الاماند. وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث تعزيز العلاقات مع وزيري خارجية إستونيا وتشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.