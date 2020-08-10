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الأرصاد : الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية
أدنى درجات الحرارة سجلتها الباحة بـ27 درجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن درجات الحرارة التي سجلتها مختلف المناطق اليوم في المملكة.
وبحسب الأرصاد، سجلت الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ45 درجة مئوية، وبعدها وادي الدواسر بـ44 درجة ثم القيصومة بـ43 درجة وبعدها الرياض 42 درجة مئوية.
وبالنسبة إلى أدنى درجات الحرارة فسجلتها الباحة بـ27 درجة ثم الباحة 28 درجة وخميس مشيط 29 درجة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة التي سجلتها مختلف المناطق في السعودية اليوم:
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