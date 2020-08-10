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الطقس غدًا غير مستقر.. أمطار رعدية وغبار
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد بالنسبة إلى الطقس غدًا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تشمل الحالة مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وقد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.
وبحسب الأرصاد، من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.
درجات الحرارة غدًا:
كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من الدمام والأحساء 45 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة في المملكة غدا، بينما تسجل أبها 17 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.
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