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إغلاق محطة وقود في العمرة لم تتجاوب في عمليات التحسين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، متمثلة في بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الجهات المختصة، محطة وقود بكامل مرافقها؛ وذلك لعدم التجاوب في تحسين المحطة والتعامل مع المشغلين المعتمدين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لأمانة منطقة العاصمة المقدسة على موقع تويتر، حيث نشر صورًا تبين عملية إغلاق المحطة المخالفة.
في سياق آخر، قالت الأمانة: إن الإدارة العامة لشؤون البلديات، متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، تواصل أعمالها في مبادرة إنذار ملاك ناقلات بيع الأسمنت وناقلات المياه (التحلية- الصرف الصحي) والمعدات الثقيلة وترحيلهم من داخل الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية.
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