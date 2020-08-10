موعد انتهاء دوام مكاتب الأحوال المدنية

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أن مكاتبها تعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 2:30 ظهرًا، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة الثامنة مساء.

ولفتت الأحوال المدنية ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر، إلى أنه يمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الالكترونية الخاصة بالوكالة.

جهود مستمرة للأحوال:

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق، إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الإستراتيجي “البريد السعودي”.

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تم ذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزًا خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة “أبشر” الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونيًّا وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

ويأتي هذا الإنجاز تماشيًا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.