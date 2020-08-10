2020-08-10

كورونا سيهاجم مجددًا في هذه الحالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين: إن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماط موسمية، وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.

وقال الطبيب مارك راين، رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة: إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة.

وتفيد إحصاءات “رويترز” بأن أكثر من 19.92 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالمرض الذي أودى بحياة نحو 729,883 شخصًا.

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يأتي ذلك فيما توقع رئيس منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع إلى 20 مليون إصابة ونحو 750 ألف حالة وفاة.

وأقر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي، بأن “وراء هذه الإحصائيات قدرًا كبيرًا من الألم والمعاناة”، لكنه قال: إنه لا تزال هناك “براعم خضراء للأمل” بغض النظر عن مرحلة تفشي المرض في بلد أو منطقة.

ولم يعرض غيبريسوس أي إستراتيجيات جديدة لمكافحة الفيروس، لكنه قال مرة أخرى: إن “على القادة التقدم لاتخاذ الإجراءات وعلى المواطنين تبني إجراءات جديدة”، مشيرًا إلى نيوزيلندا كمثال يحتذى به للعالم.

واحتفلت البلاد مؤخرًا بمرور 100 يوم على عدم انتشار الفيروس محليًّا.

وقال تيدروس: إن الإجراءات التي تم تبنيها مؤخرًا في دول من بينها بريطانيا وفرنسا، والتي فرضت عمليات إغلاق مستهدفة وإستراتيجيات لارتداء الأقنعة في الأسبوع الماضي، كانت مثالًا جيدًا على الإستراتيجيات المحددة اللازمة للحد من زيادة جديدة في الحالات.