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شكرا لقرائتكم موقع كوفيد 19 يقدم معلومات موثقة حول كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موقع كوفيد 19 يقدم معلومات موثقة حول كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
أتاحت وزارة الصحة للجميع الاطلاع على أبرز الإجابات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 عبر الموقع الإلكتروني (هنا) .
ويتضمن الموقع عدداً من النصائح التوعوية والإرشادات الصحية حول كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الوقاية، إلى جانب عدد من الموضوعات مثل تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.
الاستفادة من موقع كوفيد 19
ودعت “الصحة” إلى الاستفادة مما يقدمه الموقع الإلكتروني من معلومات موثقة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).
يأتي ذلك انطلاقا من جهود الوزارة التوعوية وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.
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