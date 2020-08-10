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13 برنامجا للدبلومات الأكاديمية بجامعة حائل

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة حائل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، 13 برنامجا للدبلومات الأكاديمية والمهنية لحاملي الثانوية العامة والمؤهلات الأعلى للجنسين للدراسة خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل بالبرامج عبر موقعها الالكتروني أو من خلال الرابط المخصص، ويشمل العاملين في القطاع العام والخاص في حال رغبتهم الاستفادة من هذه البرامج.

وحددت العمادة برامج الدبلوم الأكاديمية المصنفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمعتمدة من وزارة التعليم والجامعة، برامج الدبلوم المهني المعتمدة من وزارة التعليم والجامعة، مشيرة إلى أن عدد برامج الدبلوم الأكاديمي بلغ 8 برامج، تتضمن التسويق والعلاقات العامة والتسويق الالكتروني والتحرير والسكرتارية واللغة الإنجليزية والمحاسبة وتطبيقات الحاسب المكتبية والسلامة والصحة المهنية، فيما بلغ عدد برامج الدبلوم المهني 5 برامج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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