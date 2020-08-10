شكرا لقرائتكم خبر 13 برنامجا للدبلومات الأكاديمية بجامعة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة حائل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، 13 برنامجا للدبلومات الأكاديمية والمهنية لحاملي الثانوية العامة والمؤهلات الأعلى للجنسين للدراسة خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل بالبرامج عبر موقعها الالكتروني أو من خلال الرابط المخصص، ويشمل العاملين في القطاع العام والخاص في حال رغبتهم الاستفادة من هذه البرامج.

وحددت العمادة برامج الدبلوم الأكاديمية المصنفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمعتمدة من وزارة التعليم والجامعة، برامج الدبلوم المهني المعتمدة من وزارة التعليم والجامعة، مشيرة إلى أن عدد برامج الدبلوم الأكاديمي بلغ 8 برامج، تتضمن التسويق والعلاقات العامة والتسويق الالكتروني والتحرير والسكرتارية واللغة الإنجليزية والمحاسبة وتطبيقات الحاسب المكتبية والسلامة والصحة المهنية، فيما بلغ عدد برامج الدبلوم المهني 5 برامج.