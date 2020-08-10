13 برنامجا للدبلومات الأكاديمية بجامعة حائل

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وأوضحت الجامعة أن التسجيل بالبرامج عبر موقعها الالكتروني أو من خلال الرابط المخصص، ويشمل العاملين في القطاع العام والخاص في حال رغبتهم الاستفادة من هذه البرامج.
وحددت العمادة برامج الدبلوم الأكاديمية المصنفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمعتمدة من وزارة التعليم والجامعة، برامج الدبلوم المهني المعتمدة من وزارة التعليم والجامعة، مشيرة إلى أن عدد برامج الدبلوم الأكاديمي بلغ 8 برامج، تتضمن التسويق والعلاقات العامة والتسويق الالكتروني والتحرير والسكرتارية واللغة الإنجليزية والمحاسبة وتطبيقات الحاسب المكتبية والسلامة والصحة المهنية، فيما بلغ عدد برامج الدبلوم المهني 5 برامج.
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