شكرا لقرائتكم خبر هاشتاقات مناهضة تفضح أكاذيب وادعاءات مشاهير التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساهم المجتمع في التصدي لتجاوزات مشاهير التواصل الاجتماعي، خاصة من ينتحلون صفة إعلاميين، ولا يتورعون عن خداع وإيهام الناس بالجوائز، واستغلال صغار السن في الترويج لمشروبات الطاقة ونحوها من المواد المحظورة لإضرارها بالصحة.

وأدى مهتمون دور الرقيب عبر هاشتاقات للوقوف في وجه ممارسات مشاهير السوشل ميديا من ترويج ودعايات وتسويق لسلع ومنتجات غير مأمونة وأخرى مجهولة المصدر.

ويشكل تلاعب المشاهير وانتحالهم صفة «إعلامي» خداعا لاستقطاب وجذب البسطاء، ومحاولة إضفاء صفة رسمية لأنشطتهم، والتواري خلف ستار النشاط الإعلامي لكسب ثقة المجتمع، بيد أن هذه الخدع لم تعد تنطلي على الغالبية في ظل المساعي الجادة من قبل بعض المهتمين بإبطال تلك الحيل وكشف زيفها عبر هاشتاقات للرد على الادعاءات الكاذبة والمضللة.

وكانت هيئة الصحفيين السعوديين أعلنت عن اتخاذها عددا من الإجراءات الهادفة لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة من الذين ينتحلون صفة «إعلامي» وهم بعيدون كل البعد عن العمل في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة أنها خاطبت جهات الاختصاص، وبحثت آليات محاسبة من يسيء لمهنة الإعلام ويخالف النظم والضوابط التي تنظم الممارسة الإعلامية.

وبينت أنها اتخذت هذه الإجراءات عقب متابعتها لبعض الممارسات الخاطئة لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحالهم صفة «إعلامي»، إذ يلجؤون إلى أعمال هدفها كسب أكبر رصيد من المتابعين البسطاء لاستقطاب المعلنين.

وعبرت الهيئة عن ثقتها في تطبيق اللوائح المنظمة للنشاط الإعلامي.

كشفهم المجتمع

(ع .م)

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أحد مشاهير التواصل الاجتماعي

الترويج لأطفال يمتهنون بيع مشروبات الطاقة المحظورة لمن هم دون 18 سنة، واعتبارها مبادرة مجتمعية.

استغلال الأطفال في إعلاناته التجارية لشركة المشروبات.

حسب لائحة «نظام حماية الطفل» لهيئة حقوق الإنسان، يحظر بيع الأطفال للتبغ وغيره من المواد التي تضر بسلامتهم.

هاشتاقات الصد

#حقيقة_قصة_الكودرد

#مشاهير_الفلس

(أ. ح)

من مشاهير التواصل الاجتماعي

تكرار فوز الشخص نفسه بالجائزتين الأولى والثانية، في مسابقة أقامتها على منصة سناب شات.

الحساب المحول له مبلغ الجائزة يعود إلى مديرة أعمالها.

حسب لائحة وضوابط وزارة التجارة لإجراء المسابقات وتقديم الجوائز، ألا يتكرر فوز متسابق واحد بأكثر من جائزة، إضافة إلى منع اشتراك من صدر له الترخيص أو أولاده أو والديه أو العاملين لديه في المسابقة.

هاشتاقات الصد

#مشاهير_الفلس

(أ.ع ، ن .ع )

بطاقة عضوية إعلامية من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، يحملها «السنابيون» بصفة إعلامية.

تسمية «السنابيون» في الدعوات الإعلانية بالإعلاميين.

لا يوجد إجراء أونظام يحدد ألقاب المهنة واختصاصها، ويقطع الطريق أمام فوضى استغلال «السنابيون» للقب إعلامي، لإضفاء صفة رسمية على أنشطتهم.

هاشتاقات الصد

#مشاهير_يسرقون_الألقاب

#مشاهير_الفلس