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1257 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1439 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 1439 حالة، و32 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 289,947 حالة، منها 33,270 حالة نشطة، بينها 1824 حالة حرجة.

289,947 إجمالي الحالات

33,270 الحالات النشطة

253,478 المتعافون

3199 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن

88 الرياض

65 الدمام

63 الهفوف

62 حائل

59 بريدة

58 مكة المكرمة

52 جدة

51 المدينة المنورة

50 ينبع

38 حفر الباطن

28 الرس

27 الليث

26 الحرجة

25 عنيزة

25 القنفذة

19 جازان

19 المبرز

18 نجران

17 تبوك

16 الطائف

16 القطيف

16 المذنب

16 وادي الدواسر

15 البكيرية

14 الدوادمي

11 عيون الجواء

10 خميس مشيط

10 الجبيل

9 رفائع الجمش

9 بقيق

9 الكامل

9 شرورة

9 الخفجي

9 الحجرة

8 خليص

8 أبها

8 عفيف

8 الخبر

8 ظهران الجنوب

8 العقيق

8 تيماء

7 الأسياح

7 صفوى

7 العلا

6 القوارة

6 العيدابي

6 الباحة

6 أبوعريش

6 تثليث

6 النعيرية

6 رأس تنورة

6 البشائر

5 المجمعة

5 سبت العلاية

5 ضرية

5 يدمة

5 البدائع

5 القوز

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5 مهد الذهب

5 حريملاء

5 حوطة بني تميم

5 أضم

4 الأرطاوية

4 الوجه

4 السليل

4 شقراء

4 قرية العليا

4 ساجر

3 بدر الجنوب

3 الدلم

3 الزلفي

3 محايل

3 رياض الخبراء

3 النماص

3 بلجرشي

3 الخرج

3 رجال ألمع

3 الفرشة

2 الدائر

2 النبهانية

2 رابغ

2 المندق

2 البجادية

2 الحناكية

2 قلوة

2 خيبر

2 المجاردة

2 صبيا

2 بقعاء

2 القويعية

2 المزاحمية

2 الصفيري

2 الحمنة

2 الجفر

1 ثول

1 الرين

1 عريعرة

1 الشنان

1 سميراء

1 البرك

1 أحد رفيدة

1 عرعر

1 مليجة

1 الظهران

1 القحمة

1 قيا

1 البدع

1 المخواة

1 قصيباء

1 القيصومة

1 العيون

1 أحد المسارحة

1 تربة

1 أملج

1 العيص

1 المظيلف

1 سلوى

1 الدرعية

1 ضمد

1 القرى

1 بني حسن

1 أم الدوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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