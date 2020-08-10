شكرا لقرائتكم خبر 1257 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1439 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
289,947 إجمالي الحالات
33,270 الحالات النشطة
253,478 المتعافون
3199 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن
88 الرياض
65 الدمام
63 الهفوف
62 حائل
59 بريدة
58 مكة المكرمة
52 جدة
51 المدينة المنورة
50 ينبع
38 حفر الباطن
28 الرس
27 الليث
26 الحرجة
25 عنيزة
25 القنفذة
19 جازان
19 المبرز
18 نجران
17 تبوك
16 الطائف
16 القطيف
16 المذنب
16 وادي الدواسر
15 البكيرية
14 الدوادمي
11 عيون الجواء
10 خميس مشيط
10 الجبيل
9 رفائع الجمش
9 بقيق
9 الكامل
9 شرورة
9 الخفجي
9 الحجرة
8 خليص
8 أبها
8 عفيف
8 الخبر
8 ظهران الجنوب
8 العقيق
8 تيماء
7 الأسياح
7 صفوى
7 العلا
6 القوارة
6 العيدابي
6 الباحة
6 أبوعريش
6 تثليث
6 النعيرية
6 رأس تنورة
6 البشائر
5 المجمعة
5 سبت العلاية
5 ضرية
5 يدمة
5 البدائع
5 القوز
5 مهد الذهب
5 حريملاء
5 حوطة بني تميم
5 أضم
4 الأرطاوية
4 الوجه
4 السليل
4 شقراء
4 قرية العليا
4 ساجر
3 بدر الجنوب
3 الدلم
3 الزلفي
3 محايل
3 رياض الخبراء
3 النماص
3 بلجرشي
3 الخرج
3 رجال ألمع
3 الفرشة
2 الدائر
2 النبهانية
2 رابغ
2 المندق
2 البجادية
2 الحناكية
2 قلوة
2 خيبر
2 المجاردة
2 صبيا
2 بقعاء
2 القويعية
2 المزاحمية
2 الصفيري
2 الحمنة
2 الجفر
1 ثول
1 الرين
1 عريعرة
1 الشنان
1 سميراء
1 البرك
1 أحد رفيدة
1 عرعر
1 مليجة
1 الظهران
1 القحمة
1 قيا
1 البدع
1 المخواة
1 قصيباء
1 القيصومة
1 العيون
1 أحد المسارحة
1 تربة
1 أملج
1 العيص
1 المظيلف
1 سلوى
1 الدرعية
1 ضمد
1 القرى
1 بني حسن
1 أم الدوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.