شكرا لقرائتكم خبر 1257 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1439 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1439 حالة، و32 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 289,947 حالة، منها 33,270 حالة نشطة، بينها 1824 حالة حرجة. 289,947 إجمالي الحالات 33,270 الحالات النشطة 253,478 المتعافون 3199 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن 88 الرياض 65 الدمام 63 الهفوف 62 حائل 59 بريدة 58 مكة المكرمة 52 جدة 51 المدينة المنورة 50 ينبع 38 حفر الباطن 28 الرس 27 الليث 26 الحرجة 25 عنيزة 25 القنفذة 19 جازان 19 المبرز 18 نجران 17 تبوك 16 الطائف 16 القطيف 16 المذنب 16 وادي الدواسر 15 البكيرية 14 الدوادمي 11 عيون الجواء 10 خميس مشيط 10 الجبيل 9 رفائع الجمش 9 بقيق 9 الكامل 9 شرورة 9 الخفجي 9 الحجرة 8 خليص 8 أبها 8 عفيف 8 الخبر 8 ظهران الجنوب 8 العقيق 8 تيماء 7 الأسياح 7 صفوى 7 العلا 6 القوارة 6 العيدابي 6 الباحة 6 أبوعريش 6 تثليث 6 النعيرية 6 رأس تنورة 6 البشائر 5 المجمعة 5 سبت العلاية 5 ضرية 5 يدمة 5 البدائع 5 القوز Advertisements 5 مهد الذهب 5 حريملاء 5 حوطة بني تميم 5 أضم 4 الأرطاوية 4 الوجه 4 السليل 4 شقراء 4 قرية العليا 4 ساجر 3 بدر الجنوب 3 الدلم 3 الزلفي 3 محايل 3 رياض الخبراء 3 النماص 3 بلجرشي 3 الخرج 3 رجال ألمع 3 الفرشة 2 الدائر 2 النبهانية 2 رابغ 2 المندق 2 البجادية 2 الحناكية 2 قلوة 2 خيبر 2 المجاردة 2 صبيا 2 بقعاء 2 القويعية 2 المزاحمية 2 الصفيري 2 الحمنة 2 الجفر 1 ثول 1 الرين 1 عريعرة 1 الشنان 1 سميراء 1 البرك 1 أحد رفيدة 1 عرعر 1 مليجة 1 الظهران 1 القحمة 1 قيا 1 البدع 1 المخواة 1 قصيباء 1 القيصومة 1 العيون 1 أحد المسارحة 1 تربة 1 أملج 1 العيص 1 المظيلف 1 سلوى 1 الدرعية 1 ضمد 1 القرى 1 بني حسن 1 أم الدوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1257 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1439 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.