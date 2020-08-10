شكرا لقرائتكم خبر تسليم وثائق خريجي الصيفي بجامعة نجران عبر البريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة نجران - ممثلة في عمادة القبول والتسجيل - أمس بإصدار وثائق خريجي وخريجات الفصل الصيفي، وإرسالها عبر البريد الممتاز، وذلك لمن حدثوا بياناتهم، وأضافوا العنوان الوطني عبر البوابة الالكترونية. وأوضح وكيل الجامعة، الدكتور زهير العمري، أن العمادة واستمرارا لما تقدمه من خدمات متنوعة فإنها تواصل للعام الثاني تقديم خدمة «وثيقتك إلى باب بيتك»، التي ستستمر حتى الخميس المقبل، وتتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجانا من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواء داخل المنطقة وخارجها، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن عدد من الخدمات الالكترونية التي تقدمها، بدءا من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة إلى حين تخرجه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسليم وثائق خريجي الصيفي بجامعة نجران عبر البريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.