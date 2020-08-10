شكرا لقرائتكم خبر إزالة 120 حاجزا خرسانيا بشوقية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت إدارة شؤون البلديات ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة، 120 حاجزا خرسانيا، وذلك ضمن مبادرة الأمانة (مكة بلا حواجز خرسانية) لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس أكرم الحربي، أن المبادرة تهدف من إزالة الصبات إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرق مكة المكرمة، مبينا أنه تم تنظيم الشوارع والطرقات بعد إلزام مقاولي الشركات بإزالة الحواجز الخرسانية المهملة وغير المستفاد منها بمواقع عدة ضمن نطاق البلدية.

ونوه إلى إزالة الحواجز من الطرقات وأمام المحلات التجارية، والتي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة.

من جهة أخرى صادرت إدارة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 130 كجم من الفواكه، خلال حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي، أن الحملة أسفرت عن مصادرة كمية من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

Advertisements

وأكد أن الجولات الرقابية المكثفة تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية.

إلى ذلك استقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 15 ذي القعدة الماضي إلى 15 ذي الحجة الحالي، 102,103 ذبائح موزعة على مسلخ طريق الليث ومسلخ المعيصم النموذجي ومسلخ غرب مكة الحديث ومسلخ العكيشية الموسمي.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته، أن المسالخ تعمل وفقا للخطة التشغيلية الموضوعة من قبل المشرفين في الأمانة، مؤكدا أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تتم وفق إجراءات صحية.

لماذا أزيلت الحواجز؟