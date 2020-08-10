شكرا لقرائتكم خبر زراعة 11 ألف م2 من المسطحات الخضراء في شفا الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع «إدارة الحدائق والتجميل» زراعة وتنسيق 11 ألف م2 من المسطحات الخضراء، وذلك في الساحات والزوائد التنظيمية والميادين بطريق الشفا السياحي، وذلك ضمن الجهود الميدانية لتعزيز أعمال زيادة الرقعة الخضراء بالمواقع السياحية ومعالجة التشوه البصري، حيث شملت أعمال الزراعة فرش نجيلة طبيعية وزراعة الزهور والورود الموسمية وزراعة شتلات الأشجار، وإضفاء مظهر جمالي على المساحات المزروعة.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء مع دعمها بوسائل الري الحديثة للمحافظة على الثروة المائية، واستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل على زراعة الزهور والورود والشجيرات المثمرة والتجميلية بالمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة والجزر الوسطية والحدائق والساحات، واستغلال كثافة الإنتاج الزراعي بمشاتل الأمانة في دعم الرقعة الخضراء بالمدينة، مبينة أن بيئة الطائف ومناخها تسهمان في تنمية المساحات الخضراء.

وأشارت إلى أنها نفذت أخيرا برنامج لزراعة فواكه الطائف الموسمية من رمان وتين، إضافة لزراعة الورد الطائفي والشجيرات العطرية في 35 موقعا بالمحافظة، شملت ميادين وحدائق ومسطحات، كما تعمل على تطوير مشروعاتها الزراعية بما يخدم الأهالي والزوار.