شكرا لقرائتكم خبر زراعة 11 ألف م2 من المسطحات الخضراء في شفا الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أنها تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء مع دعمها بوسائل الري الحديثة للمحافظة على الثروة المائية، واستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل على زراعة الزهور والورود والشجيرات المثمرة والتجميلية بالمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة والجزر الوسطية والحدائق والساحات، واستغلال كثافة الإنتاج الزراعي بمشاتل الأمانة في دعم الرقعة الخضراء بالمدينة، مبينة أن بيئة الطائف ومناخها تسهمان في تنمية المساحات الخضراء.
وأشارت إلى أنها نفذت أخيرا برنامج لزراعة فواكه الطائف الموسمية من رمان وتين، إضافة لزراعة الورد الطائفي والشجيرات العطرية في 35 موقعا بالمحافظة، شملت ميادين وحدائق ومسطحات، كما تعمل على تطوير مشروعاتها الزراعية بما يخدم الأهالي والزوار.
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة 11 ألف م2 من المسطحات الخضراء في شفا الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.