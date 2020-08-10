نسمة هواء شلالات الباحة تجذب السياح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ترسم المياه لوحة من الجمال الطبيعي، يستمتع السيّاح هذه الأيام في منطقة الباحة بالجلوس بالقرب من الشلالات الصافية المنحدرة من أعلى جبالها، والاستئناس بنسمة الهواء العليل المنبثقة عن شلالتها وهي تصب في أسفل الوادي، مثل شلال خيرة الذي يعد من الشلالات الضخمة في المملكة.

ويقع شلال خيرة في غابة خيرة بمحافظة بني حسن في الشمال الغربي من منطقة الباحة التي تضم متنزه الأمير مشاري بن سعود وعددا من المدرجات الزراعية التي تحفظ الكثير من مخزون المياه بعد هطول الأمطار، وتزوّد شلال خيرة أو ما يُسمى ببئر القلت بالمياه منذ قديم الزمان حتى وقتنا الحالي.

وسينتهي في غضون أشهر مشروع حديقة شلال خيرة المنفذ على مساحة 22 ألف م2، لإضافة المزيد من الجمال في هذا المكان. ويتضمن مسطحات خضراء بمساحة 7000 م2 ، وبحيرتين مائيتين، ومجرى مائيا بطول 200 متر، وجلسات ومنطقة ألعاب وممرات ومواقع استثمارية تتضمن مطعما ومقهى، إلى جانب مواقف للسيارات ودورات مياه للرجال وللنساء.

حديقة شلال خيرة: