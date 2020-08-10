شكرا لقرائتكم خبر نسمة هواء شلالات الباحة تجذب السياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقع شلال خيرة في غابة خيرة بمحافظة بني حسن في الشمال الغربي من منطقة الباحة التي تضم متنزه الأمير مشاري بن سعود وعددا من المدرجات الزراعية التي تحفظ الكثير من مخزون المياه بعد هطول الأمطار، وتزوّد شلال خيرة أو ما يُسمى ببئر القلت بالمياه منذ قديم الزمان حتى وقتنا الحالي.
وسينتهي في غضون أشهر مشروع حديقة شلال خيرة المنفذ على مساحة 22 ألف م2، لإضافة المزيد من الجمال في هذا المكان. ويتضمن مسطحات خضراء بمساحة 7000 م2 ، وبحيرتين مائيتين، ومجرى مائيا بطول 200 متر، وجلسات ومنطقة ألعاب وممرات ومواقع استثمارية تتضمن مطعما ومقهى، إلى جانب مواقف للسيارات ودورات مياه للرجال وللنساء.
حديقة شلال خيرة:
- تقع على مساحة 22 ألف م2
- تتضمن مسطحات خضراء بمساحة 7000 م2
- تشتمل على بحيرتين مائيتين
- تضم مجرى مائيا بطول 200 متر
- جلسات ومنطقة ألعاب
- ممرات ومواقع استثمارية
- مواقف للسيارات ودورات مياه
كانت هذه تفاصيل خبر نسمة هواء شلالات الباحة تجذب السياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.