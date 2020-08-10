رفع 1200 طن نفايات في طبب والسودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت بلديتا طبب والسودة الفرعية 1200 طن من النفايات ومخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع عدة متفرقة. وتواصل البلديتان أعمالهما في رفع المخلفات ومعالجة عناصر التشوه البصري، ضمن جهودهما في تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري. وتهدف المبادرة إلى القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

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