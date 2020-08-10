تركيب 400 عمود إنارة بصواري الخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت بلدية محافظة الخبر أعمال تركيب 400 عمود إنارة بالمربع (د) في حي الصواري بالعزيزية. وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أن المشروع يسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية، وتعزيز مكونات البنية التحتية بمواصفات ومعايير عالية.

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