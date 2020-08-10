شكرا لقرائتكم خبر إشعار ملاك 155 سيارة تالفة لسحبها في الجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت بلدية محافظة الجبيل أمس 155 سيارة تالفة خلال حملة لإزالة السيارات والهياكل التالفة في نطاقها الإشرافي بالمحافظة، وذلك امتدادا لجهودها لتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس نايف الدويش، أن البلدية شكلت لجنة لحصر ورفع السيارات والهياكل التالفة، حيث رصدت سيارات تالفة ابتداء من المنطقة الصناعية الأولى تدريجيا لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة، وأشعرت ملاكها بوضع تحذيرات مكتوبة لإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا من قبل اللجنة بمشاركة مع إدارة الخدمات بالبلدية لتحقيق أهداف الحملة والاستجابة للبلاغات.

وأكد الدويش أن متابعة البلدية لهذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لأشكال التشوه البصري واستمرار العمل في إزالة السيارات والهياكل التالفة، لتعزيز جودة الحياة.