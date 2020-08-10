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سجلت بريطانيا 816 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، اليوم (الاثنين)، في أحدث إحصاء يومي في تراجع عن إجمالي الحالات، التي سجلت أمس، والتي كانت أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضحت البيانات الرسمية أن الاختبارات أثبتت حتى الآن إصابة 311.641 شخصاً في المجمل بـ"كوفيد-19، وفقاً لـ"رويترز".
وسُجل 1.062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في وقت جرى فيه فرض عزل عام محلي جديد في بعض المناطق، وسط مخاوف من حدوث موجة جديدة من الإصابات.
فيروس كورونا الجديد
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:43 PM
إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 311.641بريطانيا.. إصابة 816 شخصاً بـ"كورونا" خلال يوم
سجلت بريطانيا 816 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، اليوم (الاثنين)، في أحدث إحصاء يومي في تراجع عن إجمالي الحالات، التي سجلت أمس، والتي كانت أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضحت البيانات الرسمية أن الاختبارات أثبتت حتى الآن إصابة 311.641 شخصاً في المجمل بـ"كوفيد-19، وفقاً لـ"رويترز".
وسُجل 1.062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في وقت جرى فيه فرض عزل عام محلي جديد في بعض المناطق، وسط مخاوف من حدوث موجة جديدة من الإصابات.
، بريطانيا.. إصابة 816 شخصاً بـ"كورونا" خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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