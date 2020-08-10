، كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت رابطاً إلكترونياً للنتائج من خلال رقم الطلب والهوية الوطنية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وكذلك أعلنت نتائج المرحلة الأولى للعام الدراسي 1442 هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.

ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال رقم الطب ورقم الهوية الوطنية عبر هذا الرابط : https://kkmar.gov.sa/Default.aspx