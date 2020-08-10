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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وكذلك أعلنت نتائج المرحلة الأولى للعام الدراسي 1442 هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.
ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال رقم الطب ورقم الهوية الوطنية عبر هذا الرابط : https://kkmar.gov.sa/Default.aspx
كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية العامةمتعب البقمي الخليج 365 2020-08-10
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وكذلك أعلنت نتائج المرحلة الأولى للعام الدراسي 1442 هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.
ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال رقم الطب ورقم الهوية الوطنية عبر هذا الرابط : https://kkmar.gov.sa/Default.aspx
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:43 PM
نشرت رابطاً إلكترونياً للنتائج من خلال رقم الطلب والهوية الوطنية
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وكذلك أعلنت نتائج المرحلة الأولى للعام الدراسي 1442 هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.
ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال رقم الطب ورقم الهوية الوطنية عبر هذا الرابط : https://kkmar.gov.sa/Default.aspx
، كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية العامة ،
المصدر : الخليج 365
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