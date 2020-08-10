، "مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقطع فيديو عن قصة شاب يُدعى "وليد" تزوج واستقرت حياته، ثم ما لبث أن تغيرت حياته بسبب المخدرات.
وعقبت "مكافحة المخدرات" قائلة: "عائلتك هي حياتك، فلا تدمرها بالمخدرات".
وأشارت اللجنة إلى أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة، كما يحتوي الكبتاجون على مادة شديدة السُمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة بالسكتة القلبية، وقد أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل.— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa)
قصة وليد— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) August 10, 2020
عائلتي حياتي ... لا ندمرها بالمخدرات#اللجنة_الوطنية_لمكافحة_المخدرات pic.twitter.com/v9jh43dvBU
"مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرهاذياب الشمري الخليج 365 2020-08-10
نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقطع فيديو عن قصة شاب يُدعى "وليد" تزوج واستقرت حياته، ثم ما لبث أن تغيرت حياته بسبب المخدرات.
وعقبت "مكافحة المخدرات" قائلة: "عائلتك هي حياتك، فلا تدمرها بالمخدرات".
وأشارت اللجنة إلى أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة، كما يحتوي الكبتاجون على مادة شديدة السُمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة بالسكتة القلبية، وقد أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل.
قصة وليد— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) August 10, 2020
عائلتي حياتي ... لا ندمرها بالمخدرات#اللجنة_الوطنية_لمكافحة_المخدرات pic.twitter.com/v9jh43dvBU
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:41 PM
نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقطع فيديو عن قصة شاب يُدعى "وليد" تزوج واستقرت حياته، ثم ما لبث أن تغيرت حياته بسبب المخدرات.
وعقبت "مكافحة المخدرات" قائلة: "عائلتك هي حياتك، فلا تدمرها بالمخدرات".
وأشارت اللجنة إلى أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة، كما يحتوي الكبتاجون على مادة شديدة السُمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة بالسكتة القلبية، وقد أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل.— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa)
قصة وليد— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) August 10, 2020
عائلتي حياتي ... لا ندمرها بالمخدرات#اللجنة_الوطنية_لمكافحة_المخدرات pic.twitter.com/v9jh43dvBU
، "مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرها ،
المصدر : الخليج 365
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