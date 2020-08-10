محمد بن مسعود - الدمام - لتسببها في الحوادث المرورية أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث. وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال". "المرور": غرامة القيادة عكس اتجاه السير تصل إلى 6 آلاف ريال ذياب الشمري الخليج 365 2020-08-10 أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث. وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال". Advertisements 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:32 PM لتسببها في الحوادث المرورية لتسببها في الحوادث المرورية أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث. وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال". ، "المرور": غرامة القيادة عكس اتجاه السير تصل إلى 6 آلاف ريال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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