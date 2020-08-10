محمد بن مسعود - الدمام - مصادر: النائب العام يوجِّه بالقبض على أشخاص أساؤوا للتعليم عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-08-10 علمت "الخليج 365" من مصادرها أن النائب العام أمر بالقبض على مجموعة من الأشخاص؛ أساؤوا للتعليم، ووجَّه بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم. 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:30 PM اخر تعديل 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 Advertisements 08:51 PM علمت "الخليج 365" من مصادرها أن النائب العام أمر بالقبض على مجموعة من الأشخاص؛ أساؤوا للتعليم، ووجَّه بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم. ، مصادر: النائب العام يوجِّه بالقبض على أشخاص أساؤوا للتعليم ،

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