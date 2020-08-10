شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توجه بالقبض على المسيئين للتعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الاثنين، بالقبض على مجموعة من الأشخاص؛ أساؤوا للتعليم.
وفي السياق نفسه، وجَّه الشيخ سعود المعجب بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم، بحسب صحيفة "سبق" .
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