"المرور" تنبه بعقوبة القيادة عكس اتجاه السير

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الإدارة العام للمرور بعقوبة القيادة عكس اتجاه السير، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة المرورية. نبهت الإدارة العام للمرور بعقوبة القيادة عكس اتجاه السير، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة المرورية. وأضافت أن القيادة عكس اتجاه السير يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، ويتم معاقبة المخالف بغرامة تبدأ من 3000 ريال، وتصل إلى 6000 ريال.

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