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حقيقة الأدوية المسببة للموت السريع عند الإصابة بكورونا أو الاشتباه به

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات عن حقيقة ما يتداول حول ٣ أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس أو الاشتباه به.

وجاء ذلك بعد تداول رسالة مزعومة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ونصت على الآتي:" ثلاثة أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا وهى أبرة الفولتارين، حبوب فلوتاب قوة 500، حبوب البروفين، المصدر وزارة الصحة ".

وأوضحت الهيئة أن ما يتداول بعنوان “ ثلاثة أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه به " غير صحيح " , وقامت وزارة الصحة بنفيه رسمياً مؤكدة أن الأدوية آمنة بشرط إستخدامها تحت إشراف طبي.

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