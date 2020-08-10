شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الأدوية المسببة للموت السريع عند الإصابة بكورونا أو الاشتباه به والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة مكافحة الشائعات عن حقيقة ما يتداول حول ٣ أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه به.
وجاء ذلك بعد تداول رسالة مزعومة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ونصت على الآتي:" ثلاثة أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا وهى أبرة الفولتارين، حبوب فلوتاب قوة 500، حبوب البروفين، المصدر وزارة الصحة ".
وأوضحت الهيئة أن ما يتداول بعنوان “ ثلاثة أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه به " غير صحيح " , وقامت وزارة الصحة بنفيه رسمياً مؤكدة أن الأدوية آمنة بشرط إستخدامها تحت إشراف طبي.
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