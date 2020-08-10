شكرا لمتابعة خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية في كلية الملك خالد العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت ‏لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، اليوم الاثنين، عن نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية.

وأوضحت لجنة القبول والتسجيل بالكلية، أنه يمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنــــا.