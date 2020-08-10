شكرا لمتابعة خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية في كلية الملك خالد العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، اليوم الاثنين، عن نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية.
وأوضحت لجنة القبول والتسجيل بالكلية، أنه يمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنــــا.
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