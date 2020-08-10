خطوات يجب اتباعها قبل عملية بيع العقار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالخطوات التي يجب اتباعها قبل عملية بيع العقار، مضيفة أن هذه الخطوات ضرورية لإتمام الإفراغ العقاري في كتابة العدل. نبهت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالخطوات التي يجب اتباعها قبل عملية بيع العقار، مضيفة أن هذه الخطوات ضرورية لإتمام الإفراغ العقاري في كتابة العدل. وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي : 1-الدخول على الخدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد على موقع الهيئة: أضغط هنا Advertisements 2-ادخال البيانات الشخصية 3-إضافة بيانات الصك 4-تحديد نوع التوريد(بيع أو هبة أو غيرها)

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