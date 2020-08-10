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سمو ولي العهد يعزي أسرة العايش في وفاة مساعد وزير الدفاع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا اليوم، بالأستاذ خالد نجل معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش - رحمه الله -.

وعبر سمو ولي العهد عن تعازيه له ولأسرته في الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

كما أثنى سموه على ما قدمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه وتفانيه فيما أوكل إليه من مهام في مختلف المناصب.

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