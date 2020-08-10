شكرا لمتابعة خبر عن محاذير يجب الانتباه لها عند تشغيل الحسابات البنكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك عدة محاذير يجب الانتباه لها عند تشغيل الحسابات البنكية.

وشددت على عدم استخدام الحسابات الشخصية في أغراض تجارية حتى لا يتعرض المرء للمساءلة القانونية، بالإضافة لعدم الدخول في معاملات مالية مع شركات صورية أو وهمية خارجية.

كما شددت على معرفة مصادر الأموال وعدم الدخول في معاملات مالية غير مشروعة، منوهة بأن جمع التبرعات يكون فقط من خلال الجهات المرخصة والمعتمدة من المملكة، مناشدة بإبلاغ المصرف في حال حدوث أى تغيير في البيانات الشخصية.