شكرا لمتابعة خبر عن النقل تحذر مستخدمي طريق " الأحمر - عدان " من الأمطار (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تنبيه لمستخدمي طريق " الأحمر - عدان". أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تنبيه لمستخدمي طريق " الأحمر - عدان". وقال فرع الوزارة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار ، لسلامتكم جرى التنويه. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني الرؤية.

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