شكرا لمتابعة خبر عن أبشر توضح شرط إجراء تفويض المركبة للسائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جددت منصة «أبشر»، توضيحها للشرط الأساسي لإجراء تفويض المركبة للسائق بموجب الإجراءات النظامية. جددت منصة «أبشر»، توضيحها للشرط الأساسي لإجراء تفويض المركبة للسائق بموجب الإجراءات النظامية. وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «يلزم أن يكون لدى مالك المركبة حساب بمنصة أبشر ليتمكن من إصدار التفويض». وكان ذلك ردًّا على تساؤل بشأن رسالة إلكترونية وصلت لأحد المستفيدين، بعد إبلاغه عن رغبته في إجراء تفويض لسائق لديه.

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